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Внук Назарбаева рассказал о топ-коррупции и попросил убежища в Великобритании – СМИ

Четверг, 13 февраля 2020, 14:11
Внук Назарбаева рассказал о топ-коррупции и попросил убежища в Великобритании – СМИ

Внук первого президента и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища, он заявил, что у него есть данные о коррупции в России и Казахстане.

Источник: РБК со ссылкой на порталы КазТАГ и Vlast.kz, Facebook Aisultan Rakhat

Прямая речь в Facebook Aisultan Rakhat: "Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!

Всё дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана"

Детали: По словам Айсултана, его мать — старшая дочь президента и спикер сената Дарига Назарбаева — "начала закулисную войну" против бизнесмена и бывшего тестя Кайрата Боранбаева (занимает восьмое место в списке Forbes 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана с оценкой состояния в $445 млн).

Он рассказал, что все дело в контракте о продаже казахстанского газа российскому Газпрому.

"Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1.5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между Российской верхушкой ,кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского Газпрома. Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем", – написал Айсултан в facebook.

В своем посте Назарбаев также добавил, что все детали он планирует сообщить в интервью газете Times.

Опубликовавшие эту информацию порталы утверждают, что  Facebook Aisultan Rakhat – это аккаунт, который принадлежит именно Назарбаеву.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КазахстанРосcияГазпромкоррупцияВеликобритания
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