Головному архітектору Києво-Святошинського району повідомили про підозру

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Четвер, 13 лютого 2020, 15:20

Прокуратура повідомила про підозру у видачі неправдивого офіційного документу головному архітектору Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

Джерело: прокуратура Київської області

Дослівно: "Встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді начальника відділу містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, склала та видала завдання щодо внесення змін до "Детального плану території житлового масиву в с. Петрівське" (на даний час - с. Святопетрівське), у яке внесла завідомо неправдиві відомості".

Деталі: У разі доведення вини особи в суді, посадовцю загрожує покарання у виді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4 250 гривень) або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування триває.

Українська правда
Теми: Київська область прокуратура


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