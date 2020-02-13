Главному архитектору Киево-Святошинского района сообщили о подозрении

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Четверг, 13 февраля 2020, 15:20

Прокуратура сообщила о подозрении в выдаче ложного официального документа главному архитектору Киево-Святошинской районной государственной администрации.

Источник: прокуратура Киевской области

Дословно: "Установлено, что указанное лицо, находясь в должности начальника отдела градостроительства и архитектуры Киево-Святошинской районной государственной администрации Киевской области, составило и издало задачу о внесении изменений в "Детальный план территории жилого массива в с. Петровское"(в настоящее время - с. Святопетровское), в которое внесло заведомо ложные сведения".

Детали: В случае доказательства вины в суде, должностному лицу грозит наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (4250 гривен) или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда
Темы: Киевская область прокуратура


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