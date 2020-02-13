Людей просять не панікувати: на Київщині проведуть масштабне навчання

6430 переглядів
Четвер, 13 лютого 2020, 16:41

Служба безпеки України закликає мешканців Київщини зберігати спокій під час масштабного антитерористичного навчання, яке 17-21 лютого силовики проведуть в регіоні.

Джерело: повідомлення СБУ у Facebook

Деталі: Навчання, зокрема, проведуть у Білій Церкві та прилеглих районах.

У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України та органів державної влади.

В окремих районах населених пунктів буде спостерігатися зосередження спецпризначенців та військових.

Населення просять із розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

Дослівно: "Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу".

Українська правда
Теми: СБУ армія тероризм


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ситник розповів про "теплі" стосунки НАБУ і СБУ Баканова 12 лютого 2020, 15:14
"Ексміністра ДНР", про спецоперацію з яким звітувала СБУ, планують не карати 11 лютого 2020, 21:41
До підпалу автівки журналістки у Львові може бути причетний поліцейський 11 лютого 2020, 08:45
Усі новини
Головні новини
У підвалі 5-поверхівки в Білій Церкві знайшли тротил, мешканців евакуюють – поліція
Підозра в хабарі: суд обрав главі Чернівецької облради заставу в 10 мільйонів
Катер "Бердянськ" був обстріляний з російського вертольота – експертиза
Кабмін вирішив відправити одного зі своїх урядовців керувати Сумщиною
Усі новини
Фото

Цих тварин майже неможливо помітити з першого разу

Любов

День Святого Валентина: подарунки для будь-яких закоханих

світ

Коронавірус: що відбувається на лайнері, де перебувають українці на карантині