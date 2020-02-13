Людей просять не панікувати: на Київщині проведуть масштабне навчання

Служба безпеки України закликає мешканців Київщини зберігати спокій під час масштабного антитерористичного навчання, яке 17-21 лютого силовики проведуть в регіоні.

Джерело: повідомлення СБУ у Facebook

Деталі: Навчання, зокрема, проведуть у Білій Церкві та прилеглих районах.

У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України та органів державної влади.

В окремих районах населених пунктів буде спостерігатися зосередження спецпризначенців та військових.

Населення просять із розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

Дослівно: "Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу".