Людей просят не паниковать: на Киевщине проведут масштабные учения

Служба безопасности Украины призывает жителей Киевской области сохранять спокойствие во время масштабных антитеррористических учений, которые 17-21 февраля силовики проведут в регионе.

Источник: сообщение СБУ в Facebook

Детали: Учения, в частности, проведут в Белой Церкви и прилегающих районах.

В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти.

В отдельных районах населенных пунктов будет наблюдаться сосредоточение спецназовцев и военных.

Население просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

Дословно: "Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность".