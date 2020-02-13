Людей просят не паниковать: на Киевщине проведут масштабные учения
Служба безопасности Украины призывает жителей Киевской области сохранять спокойствие во время масштабных антитеррористических учений, которые 17-21 февраля силовики проведут в регионе.
Источник: сообщение СБУ в Facebook
Детали: Учения, в частности, проведут в Белой Церкви и прилегающих районах.
В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти.
В отдельных районах населенных пунктов будет наблюдаться сосредоточение спецназовцев и военных.
Население просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
Дословно: "Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность".