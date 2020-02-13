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Путін хоче вписати в Конституцію РФ традиційні сімейні цінності

Четвер, 13 лютого 2020, 15:48
Путін хоче вписати в Конституцію РФ традиційні сімейні цінності

Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію закріпити в тексті Конституції традиційні сімейні цінності.

Джерело: заява Путіна в ході зустрічі з комісією з підготовки змін до Конституції

Пряма мова: "Що стосується батька №1, батька №2, я вже якось публічно говорив і повторю ще раз – поки я президент, у нас не буде батька №1, у нас буде тато і мама"

Знати більше: 

Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Що передувало:

  • 15 січня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
  • Після послання Путіна Федеральним зборам уряд РФ подав у відставку, посилаючись на 117 статтю Конституції РФ.
  • Згодом Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонуватиїї Дмитру Медведєву.
  • На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна

Теми: РосіяПутін
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