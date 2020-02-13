Путін хоче вписати в Конституцію РФ традиційні сімейні цінності

Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію закріпити в тексті Конституції традиційні сімейні цінності.

Джерело: заява Путіна в ході зустрічі з комісією з підготовки змін до Конституції

Пряма мова: "Що стосується батька №1, батька №2, я вже якось публічно говорив і повторю ще раз – поки я президент, у нас не буде батька №1, у нас буде тато і мама"

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Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности. При этом он заверил, что пока возглавляет государство, в России не будет "родителя номер один и номер два" вместо отца и матери pic.twitter.com/22S2ixDKkV — РИА Новости (@rianru) February 13, 2020

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