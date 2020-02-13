Путін хоче вписати в Конституцію РФ традиційні сімейні цінності
Четвер, 13 лютого 2020, 15:48
Президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію закріпити в тексті Конституції традиційні сімейні цінності.
Джерело: заява Путіна в ході зустрічі з комісією з підготовки змін до Конституції
Пряма мова: "Що стосується батька №1, батька №2, я вже якось публічно говорив і повторю ще раз – поки я президент, у нас не буде батька №1, у нас буде тато і мама"
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) February 13, 2020
Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности. При этом он заверил, что пока возглавляет государство, в России не будет "родителя номер один и номер два" вместо отца и матери pic.twitter.com/22S2ixDKkV
Знати більше:
Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію
Що передувало:
- 15 січня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
- Після послання Путіна Федеральним зборам уряд РФ подав у відставку, посилаючись на 117 статтю Конституції РФ.
- Згодом Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонуватиїї Дмитру Медведєву.
- На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна.