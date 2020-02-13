Путин хочет вписать в Конституцию РФ традиционные семейные ценности
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности.
Источник: заявление Путина в ходе встречи с комиссией по подготовке изменений в Конституцию
Прямая речь: "Что касается родителя №1, родителя №2, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз – пока я президент, у нас не будет родителя №1, у нас будет папа и мама"
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) February 13, 2020
Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности. При этом он заверил, что пока возглавляет государство, в России не будет "родителя номер один и номер два" вместо отца и матери pic.twitter.com/22S2ixDKkV
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Предыстория:
- 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
- После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
- Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложитьее Дмитрию Медведеву.
- На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.