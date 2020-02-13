Путин хочет вписать в Конституцию РФ традиционные семейные ценности

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности.

Источник: заявление Путина в ходе встречи с комиссией по подготовке изменений в Конституцию

Прямая речь: "Что касается родителя №1, родителя №2, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз – пока я президент, у нас не будет родителя №1, у нас будет папа и мама"

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Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности. При этом он заверил, что пока возглавляет государство, в России не будет "родителя номер один и номер два" вместо отца и матери pic.twitter.com/22S2ixDKkV — РИА Новости (@rianru) February 13, 2020

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