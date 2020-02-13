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Путин хочет вписать в Конституцию РФ традиционные семейные ценности

Четверг, 13 февраля 2020, 15:48
Путин хочет вписать в Конституцию РФ традиционные семейные ценности

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности.

Источник: заявление Путина в ходе встречи с комиссией по подготовке изменений в Конституцию

Прямая речь: "Что касается родителя №1, родителя №2, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз – пока я президент, у нас не будет родителя №1, у нас будет папа и мама"

Узнать больше: 

Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию 

Предыстория:

  • 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
  • После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
  • Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложитьее Дмитрию Медведеву.
  • На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

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Темы: РосcияПутин
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