У підвалі 5-поверхівки в Білій Церкві знайшли тротил, мешканців евакуюють – поліція

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Четвер, 13 лютого 2020, 16:52

У Білій Церкві поліція проводить евакуацію жителів будинку через тротил, який знайшли у підвалі.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 5-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники. Працівники аварійної служби газу відключили постачання блакитного палива.

Фахівці-вибухотехніки вилучають тротил.

Дослівно: "Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, поліція провела евакуацію майже двохсот людей, жителів 70 квартир багатоквартирного будинку. Правоохоронці просять громадян з порозумінням віднестися до тимчасових незручностей".

Теми: Київська область поліція


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