У підвалі 5-поверхівки в Білій Церкві знайшли тротил, мешканців евакуюють – поліція
У Білій Церкві поліція проводить евакуацію жителів будинку через тротил, який знайшли у підвалі.
Джерело: поліція Київської області
Деталі: Правоохоронці повідомляють, що небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 5-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю.
На місці події працюють поліцейські, рятувальники. Працівники аварійної служби газу відключили постачання блакитного палива.
Фахівці-вибухотехніки вилучають тротил.
Дослівно: "Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, поліція провела евакуацію майже двохсот людей, жителів 70 квартир багатоквартирного будинку. Правоохоронці просять громадян з порозумінням віднестися до тимчасових незручностей".