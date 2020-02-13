В подвале 5-этажки в Белой Церкви нашли тротил, жителей эвакуируют – полиция

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Четверг, 13 февраля 2020, 16:52

В Белой Церкви полиция проводит эвакуацию жителей дома из-за тротила, который нашли в подвале.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Правоохранители сообщают, что опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива.

Специалисты-взрывотехники изымают тротил.

Дословно: "Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек жителей 70 квартир многоквартирного дома. Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам".

Украинская правда
Темы: Киевская область полиция


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