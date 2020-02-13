Розворот від Росії: в Білорусі змінять національний герб

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Четвер, 13 лютого 2020, 18:01

Міністерство юстиції Білорусі розробило поправки в законопроект про державні символи, якими планується змінити зовнішній вигляд герба країни.

Джерело: TUT.by з посиланням на заяву міністра Олега Слижевського на пресконференції в Мінську

Деталі: За словами Слижевського, державний герб зроблять більш миролюбним, щоб він позитивно сприймався і в Білорусі, і на міжнародній арені.

Так, наприклад, зірку у верхній частині герба планують зробити менш мілітаризованою, щоб підкреслити, що Білорусь миролюбна держава.

Як пише видання, зображення материків на глобусі в нижній частині герба стануть більш чіткими і географічно вивіреними.

Примітно, що на оновленому гербі, глобус буде повернутий так, щоб було видно європейську частину материка, а на старому гербі видно російську частину материка.

 

Терміни заміни старого герба на оновлений поки не визначені, законопроект направлений до парламенту.

Нагадаємо: До 1995 року в Білорусі були інші державні символи: біло-червоно-білий прапор і герб "Пагоня". Змінили їх в результаті референдуму, ініційованого Олександром Лукашенком. Автором нинішнього герба називав себе Леонід Синіцин, в 1995 році він був керівником Адміністрації президента. За основу був узятий герб БССР.

Теми: Білорусь


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