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Разворот от России: в Беларуси поменяют национальный герб

Четверг, 13 февраля 2020, 17:01
Разворот от России: в Беларуси поменяют национальный герб

Министерство юстиции Беларуси разработало поправки в законопроект о государственных символах, которыми планируется изменить внешний вид герба страны.

Источник: TUT.by со ссылкой на заявление министра Олега Слижевского на пресс-конференции в Минске

Детали: По словам Слижевского, государственный герб сделают более миролюбивым, чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене.

Так, например, звезду в верхней части герба планируют сделать менее милитаризированной, чтобы подчеркнуть, что Беларусь миролюбивое государство.

Как пишет издание, изображения материков на глобусе в нижней части герба станут более четкими и географически выверенными.

Примечательно, что на обновленном гербе, глобус будет повернут так, чтобы была видна европейская часть материка, а на старом гербе видна российская часть материка.

 

Сроки замены старого герба на обновленный пока не определены, законопроект направлен в парламент.

Напомним: До 1995 года в Беларуси были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня". Изменили их в результате референдума, инициированного Александром Лукашенко. Автором нынешнего герба называл себя Леонид Синицын, в 1995 году он был руководителем Администрации президента. За основу был взят герб БССР.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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