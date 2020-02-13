Служба безпеки спіймала на хабарі митників аеропорту "Херсон"

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Четвер, 13 лютого 2020, 19:39
Фото: СБУ

Посадовці посту "Херсон-Аеропорт" Чорноморської митниці брали гроші з імпортерів товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливі порушення комерсантами встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва.

Таким чином чиновники мінімізували суми обов’язкових платежів під час здійснення контролю ввезення товарів, що завдавало збитки держбюджету".

Деталі: "Тариф" залежав від вартості багажу і становив 300-500 доларів з людини.  Фігуранти могли отримувати до 4 тисяч доларів за зміну.

Правоохоронці затримали одного із посадовців після одержання чергового хабара. 

Тривають слідчі дії по кримінальному провадженню за ч.3 ст 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

 
 

Українська правда
Теми: СБУ аеропорт Херсон хабар


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