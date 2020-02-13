Служба безопасности поймала на взятке таможенников аэропорта "Херсон"

Чиновники поста "Херсон-аэропорт" Черноморской таможни брали деньги с импортеров товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока.

Источник: СБУ

Дословно: "За различные суммы взяток должностные лица "не замечали" возможных нарушений коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства.

Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, что наносило ущерб госбюджету".

Детали: "Тариф" зависел от стоимости багажа и составил 300-500 долларов с человека. Фигуранты могли получать до 4 тысяч долларов за смену.

Правоохранители задержали одного из чиновников после получения очередной взятки.

Идут следственные действия по уголовному производству согласно ч.3 ст 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).