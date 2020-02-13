Зеленський – бізнесу: Я і уряд виконуємо роботу, яку у Європі вже просто не виконують

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Американської торговельної палати, Спілки українських підприємців.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним...

Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі президент і уряд вже просто не виконують.

Але зараз ми "чистимо" Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проєкти".

Деталі: За його словами, команда президента готова вислухати пропозиції законодавчих змін, які могли би покращити бізнес-клімат.

ФОТО: ОПУ

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