Зеленський – бізнесу: Я і уряд виконуємо роботу, яку у Європі вже просто не виконують

2179 переглядів
Четвер, 13 лютого 2020, 21:57

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Американської торговельної палати, Спілки українських підприємців.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним...

Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі президент і уряд вже просто не виконують.

Але зараз ми "чистимо" Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проєкти".

Деталі: За його словами, команда президента готова вислухати пропозиції законодавчих змін, які могли би покращити бізнес-клімат.

 
ФОТО: ОПУ

Нагадаємо:

  • Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
  • Крім того, за словами президента, з інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори про надання персонального радника.
  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише вкладникам понад 100 мільйонів доларів, а й тим, хто вже працює в країні, зокрема, великим українським інвесторам.

Українська правда
Теми: бізнес Зеленський президент інвестиції Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гереги продовжують розширяти земельні агроактиви 11 лютого 2020, 18:10
Американська компанія придбала український стартап, продукт якого використовують Uber та Nike 11 лютого 2020, 11:23
Гральний бізнес віддають під контроль людині "від Офісу Зеленського" – ЗМІ 11 лютого 2020, 11:05
Усі новини
Головні новини
В Оман, коли там був Зеленський, прилітав секретар Ради безпеки Росії – Схеми
У підвалі 5-поверхівки в Білій Церкві знайшли тротил, мешканців евакуюють – поліція
Підозра в хабарі: суд обрав главі Чернівецької облради заставу в 10 мільйонів
Катер "Бердянськ" був обстріляний з російського вертольота – експертиза
Усі новини
безпека

Як вберегти свою дитину від викрадення

ТаблоID

Артисти радять, що дарувати на День закоханих

Фото

Таким ви світ не бачили: 5 неймовірних наукових фото