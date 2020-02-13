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Зеленський – бізнесу: Я і уряд виконуємо роботу, яку у Європі вже просто не виконують

Четвер, 13 лютого 2020, 20:57
Зеленський – бізнесу: Я і уряд виконуємо роботу, яку у Європі вже просто не виконують

Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Американської торговельної палати, Спілки українських підприємців.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним...

Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі президент і уряд вже просто не виконують.

Але зараз ми "чистимо" Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проєкти".

Деталі: За його словами, команда президента готова вислухати пропозиції законодавчих змін, які могли би покращити бізнес-клімат.

 
ФОТО: ОПУ

Нагадаємо:

  • Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
  • Крім того, за словами президента, з інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори про надання персонального радника.
  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише вкладникам понад 100 мільйонів доларів, а й тим, хто вже працює в країні, зокрема, великим українським інвесторам.

Українська правда

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Теми: бізнесЗеленськийпрезидентінвестиціїУкраїна
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