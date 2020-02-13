Зеленський – бізнесу: Я і уряд виконуємо роботу, яку у Європі вже просто не виконують
Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Американської торговельної палати, Спілки українських підприємців.
Джерело: сайт президента
Пряма мова Зеленського: "Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним...
Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі президент і уряд вже просто не виконують.
Але зараз ми "чистимо" Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проєкти".
Деталі: За його словами, команда президента готова вислухати пропозиції законодавчих змін, які могли би покращити бізнес-клімат.
Нагадаємо:
- Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
- Крім того, за словами президента, з інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори про надання персонального радника.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише вкладникам понад 100 мільйонів доларів, а й тим, хто вже працює в країні, зокрема, великим українським інвесторам.