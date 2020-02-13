Зеленский – бизнесу: Я и Кабмин выполняем работу, которую в Европе уже просто не выполняют

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным...

Ежедневно мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют.

Сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты".

Детали: По его словам, команда президента готова выслушать предложения законодательных инициатив, которые могли бы улучшить бизнес-климат.

Фото: ОПУ

Напомним: