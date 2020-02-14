В Білий дім повертається особиста помічниця Трампа
Колишня директорка з питань комунікацій Білого дому Гоуп Гікс, яка пішла у відставку у зв’язку зі слуханнями у так званій "російській" справі, повертається в адміністрацію.
Джерело: пресслужба Білого дому The Hill
Дослівно: "Ексдиректорка з питань комунікацій офісу Трампа працюватиме старшим радником у зятя Трампа Джареда Кушнера, який своєю чергою є старшим радником президента".
Деталі: Очікується, що Гікс, яка останнім часом працювала виконавчим віцепрезидентом з питань комунікацій компанії Fox, повернеться до адміністрації президента США на початку березня.
Нагадаємо:
- Офіційно вона почала працювати у команді Трампа з 2015 року, очоливши пресслужбу виборчої кампанії.
- Вона перебувала на кількох посадах у адміністрації президента, зокрема директором з питань комунікацій.