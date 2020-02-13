В Білий дім повертається особиста помічниця Трампа

Колишня директорка з питань комунікацій Білого дому Гоуп Гікс, яка пішла у відставку у зв’язку зі слуханнями у так званій "російській" справі, повертається в адміністрацію.

Джерело: пресслужба Білого дому The Hill

Дослівно: "Ексдиректорка з питань комунікацій офісу Трампа працюватиме старшим радником у зятя Трампа Джареда Кушнера, який своєю чергою є старшим радником президента".

Деталі: Очікується, що Гікс, яка останнім часом працювала виконавчим віцепрезидентом з питань комунікацій компанії Fox, повернеться до адміністрації президента США на початку березня.

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