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В Белый дом возвращается личная помощница Трампа

Четверг, 13 февраля 2020, 23:36
В Белый дом возвращается личная помощница Трампа

Бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла в отставку в связи с слушаниями в так называемой "русском" деле, возвращается в администрацию.

Источник: пресс служба Белого дома The Hill

Дословно: "Экс Директор по коммуникациям офиса Трампа работать старшим советником у зятя Трампа Джареда Кушнера, который в свою очередь является старшим советником президента".

Детали: Ожидается, что Хикс, в последнее время работала исполнительным вице-президентом по коммуникациям компании Fox, вернется к администрации президента США в начале марта.

Напомним:

  • Официально она начала работать в команде Трампа с 2015 года, возглавив Пресс-служба избирательной кампании.
  • Она находилась на нескольких должностях в администрации президента, в частности директором по коммуникациям.

Темы: СШАТрамп
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