В Белый дом возвращается личная помощница Трампа

Бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла в отставку в связи с слушаниями в так называемой "русском" деле, возвращается в администрацию.

Источник: пресс служба Белого дома The Hill

Дословно: "Экс Директор по коммуникациям офиса Трампа работать старшим советником у зятя Трампа Джареда Кушнера, который в свою очередь является старшим советником президента".

Детали: Ожидается, что Хикс, в последнее время работала исполнительным вице-президентом по коммуникациям компании Fox, вернется к администрации президента США в начале марта.

Напомним: