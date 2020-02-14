В Белый дом возвращается личная помощница Трампа
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Пятница, 14 февраля 2020, 00:36
Бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла в отставку в связи с слушаниями в так называемой "русском" деле, возвращается в администрацию.
Источник: пресс служба Белого дома The Hill
Дословно: "Экс Директор по коммуникациям офиса Трампа работать старшим советником у зятя Трампа Джареда Кушнера, который в свою очередь является старшим советником президента".
Детали: Ожидается, что Хикс, в последнее время работала исполнительным вице-президентом по коммуникациям компании Fox, вернется к администрации президента США в начале марта.
Напомним:
- Официально она начала работать в команде Трампа с 2015 года, возглавив Пресс-служба избирательной кампании.
- Она находилась на нескольких должностях в администрации президента, в частности директором по коммуникациям.
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