Єрмак відреагував на нове розслідування СХЕМИ: "Де об’єктивні дані?"

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 01:07

Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", щодо візиту президента Володимира Зеленського до Оману.

Джерело: Андрій Єрмак у Facebook  

Пряма мова: "Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось окрім фрази "за свідченням наших джерел"?

Ми прагнемо діалогу, і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету Схем в тому, що коментувати там нічого.

Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення".

Деталі: Голова Офісу президента додав, що влада готова відповідати на будь-які питання, готові до спілкування з журналістами. "Але хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях".

Нагадаємо:

  • В Оман, коли там був Зеленський, прилітав секретар Ради безпеки Росії – Схеми
  • За даними журналістів, 8 січня вночі із Москви в Оман прилетів чартерним літаком із бортовим номером 9H-VJN Микола Патрушев.

Микола Донєв, УП
Теми: Зеленський Офіс президента


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