Єрмак про розслідування Схем: Неправда від початку до кінця
Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", щодо візиту президента Володимира Зеленського до Оману.
Джерело: Андрій Єрмак у Facebook
Пряма мова: "Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось окрім фрази "за свідченням наших джерел"?
Ми прагнемо діалогу, і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету Схем в тому, що коментувати там нічого.
Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення".
Деталі: Голова Офісу президента додав, що влада готова відповідати на будь-які питання, готова до спілкування з журналістами. "Але хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях".
Нагадаємо:
- В Оман, коли там був Зеленський, прилітав секретар Ради безпеки Росії – Схеми
- За даними журналістів, 8 січня вночі із Москви в Оман прилетів чартерним літаком із бортовим номером 9H-VJN Микола Патрушев.