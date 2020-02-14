Новый глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", по визит президента Владимира Зеленского в Оман.

Источник: Андрей Ермак в Facebook

Прямая речь: "Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"?

Мы стремимся диалога и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего.

Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения ".

Детали: Председатель Офиса президента добавил, что власти готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами. "Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях".

Напомним: