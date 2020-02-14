Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держава в смартфоні: Федоров показав дизайн електронного паспорта

П'ятниця, 14 лютого 2020, 01:57
Держава в смартфоні: Федоров показав дизайн електронного паспорта

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорту громадянина України.

Джерело: Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій).

Всією командою разом з нашим другом та ментором з технологій Олегом  Гороховским ми довго обговорювали дизайн паспорта...

Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)".

Подивіться варіанти. Що думаєте? Ми за простоту! Батько дизайну Володимир Смирнов"

 

Деталі: Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ матимуть змогу власники закордонного паспорта та ID-картки".

Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

Застосунок "Дія": захист персональних даних і безпека

Нагадуємо:

  • 6-го лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
  • Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток,.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ФедоровЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Федоров
Дрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео
У центрі Мелітополя пролунав вибух – мер
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Колумбія та Замбія – Федоров
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: