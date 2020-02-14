Государство в смартфоне: Федоров показал дизайн электронного паспорта

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Пятница, 14 февраля 2020, 02:57

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

Источник: Михаил Федоров у Facebook

Прямая речь: "С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций).

Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям Олегом Гороховский мы долго обсуждали дизайн паспорта ...

Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение за нажимом) ".

Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту! Отец дизайна Владимир Смирнов "

 

Детали: Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты ".

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Приложение "Дія": защита персональных данных и безопасность

Напомним:

  • 6-го февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Темы: Федоров Зеленский


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