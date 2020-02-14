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У США суд призупинив контракт Microsoft з Пентагоном

П'ятниця, 14 лютого 2020, 02:59
У США суд призупинив контракт Microsoft з Пентагоном

У США суд задовольнив позов компанії Amazon Inc, яка вимагала скасувати дію контракту Пентагону з Microsoft на 10 мільярдів доларів. 

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що суд призупинив дію контракту між Пентагоном і Microsoft на послуги в області хмарних обчислень. Точні терміни припинення контракту наразі невідомі.

Нагадаємо: 

  • В жовтні 2019 року Пентагон оголосив американську компанію з розробки програмного забезпечення Microsoft переможцем на укладення контракту на 10 млрд доларів на 10 років.
  • Після оголошення переможця компанія Amazon назвала перемогу Microsoft необґрунтованою. 
  • У грудні Amazon подала позов до суду на рішення Пентагону про надання контракту.

Теми: СШАармія
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