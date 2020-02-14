У США суд призупинив контракт Microsoft з Пентагоном

У США суд задовольнив позов компанії Amazon Inc, яка вимагала скасувати дію контракту Пентагону з Microsoft на 10 мільярдів доларів.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що суд призупинив дію контракту між Пентагоном і Microsoft на послуги в області хмарних обчислень. Точні терміни припинення контракту наразі невідомі.

Нагадаємо: