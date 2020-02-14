В США суд приостановил контракт Microsoft с Пентагоном

43 просмотра
Пятница, 14 февраля 2020, 03:59

В США суд удовлетворил иск компании Amazon Inc, которая требовала отменить действие контракта Пентагона с Microsoft на 10 млрд долларов.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что суд приостановил действие контракта между Пентагоном и Microsoft на услуги в области облачных вычислений. Точные сроки прекращения контракта пока неизвестны.

Напомним:

В октябре 2019 Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение контракта на 10 млрд долларов на 10 лет.

После объявления победителя компания Amazon назвала победу Microsoft необоснованной.

В декабре Amazon подала иск в суд на решение Пентагона о предоставлении контракта

Темы: США армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сенат ограничил военные полномочия Трампа 14 февраля 2020, 02:00
В Белый дом возвращается личная помощница Трампа 14 февраля 2020, 00:36
Группа американских сенаторов встретится с Зеленским 13 февраля 2020, 08:53
Все новости
Главные новости
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности РФ – Схемы
В подвале 5-этажки в Белой Церкви нашли тротил, жителей эвакуируют – полиция
Подозрение во взятке: суд избрал главе Черновицкого облсовета залог в 10 млн
Катер "Бердянск" был обстрелян из российского вертолета – экспертиза
Все новости
исследование

Украинцы за последние годы стали значительно счастливее

Фото

Таким вы мир не видели: 5 невероятных научных фото

Объясняем

Бумеры, милениалы, поколение Z – кто это?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів