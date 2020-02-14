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В США суд приостановил контракт Microsoft с Пентагоном

Пятница, 14 февраля 2020, 02:59
В США суд приостановил контракт Microsoft с Пентагоном

В США суд удовлетворил иск компании Amazon Inc, которая требовала отменить действие контракта Пентагона с Microsoft на 10 млрд долларов.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что суд приостановил действие контракта между Пентагоном и Microsoft на услуги в области облачных вычислений. Точные сроки прекращения контракта пока неизвестны.

Напомним:

В октябре 2019 Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение контракта на 10 млрд долларов на 10 лет.

После объявления победителя компания Amazon назвала победу Microsoft необоснованной.

В декабре Amazon подала иск в суд на решение Пентагона о предоставлении контракта

Темы: СШАармия
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