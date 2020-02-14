Українців евакуюють з Уханя 18 лютого – голова МОЗ

Українців 18 лютого евакуюють з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька в ефірі "1+1" ввечері 13 лютого, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "З нашими громадянами в Ухані МЗС комунікує, має чат, де спілкуються. Мінінфраструктури відповідає за доставку і авіаборт. Оперативний штаб в уряді вирішує виділення коштів, прийняття алгоритму.

Затримки немає. Має місце планомірна процедура прийняття рішень, щоб забезпечити прибуття в Україну і дати можливість всім почувати себе в безпеці. Ми прийняті рішення узгодили з усіма міністерствами.

У вівторок буде відправлений літак – і в середу громадяни України будуть на території України".

Деталі: Скалецька наголосила, що повернених із Уханя українців ізолюють щонайменше на 14 днів.

За останніми даними, коронавірус COVID-19 виявили у 64 437 людей (63 855 випадків – на материковій частині Китаю). Померли від його наслідків 1 383 особи, одужала 6 961 людина.