Украинцев эвакуируют из Уханя 18 февраля – глава МОЗ

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Пятница, 14 февраля 2020, 08:31

Украинцев 18 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире "1+1" вечером 13 февраля, "Радио Свобода"

Прямая речь: "С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма.

Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Мы принятые решения согласовали со всеми министерствами.

Во вторник будет отправлен самолет – и в среду граждане Украины будут на территории Украины".

Детали: Скалецкая подчеркнула, что возвращенных из Уханя украинцев изолируют минимум на 14 дней.

По последним данным, коронавирус COVID-19 обнаружили у 64 437 человек (63 855 случаев – на материковой части Китая). Умерли от его последствий 1383 человека, выздоровел 6961 человек.

Темы: коронавирус Китай Минздрав МИД Мининфраструктуры


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