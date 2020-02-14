Продавали віртуальні посади у владі: поліція викрила 4 шахраїв

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які обіцяли допомогу громадянам у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади, беручи за це від 50 до 150 тисяч доларів США.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Слідчі Нацполіції завершують розслідування кримінального провадження, де фігурують чотири особи. Їм інкримінують вчинення злочину проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Поліцейські встановили, що зловмисники обіцяли допомогу громадянам у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади. Свої "послуги" шахраї оцінювали у суму від 50 до 150 тисяч доларів США.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили печатки та штампи різних органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи, а також копії матеріалів різних кримінальних проваджень.

Крім того, правоохоронці виявили два підозрілі предмети, імовірно – гранати Ф-1, електродетонатори, балон і шприци з речовиною, схожою на ртуть.

Проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких причетним особам повідомлять про підозру за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років і конфіскація майна.