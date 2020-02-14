Продавали виртуальные должности во власти: полиция разоблачила 4 мошенников

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти, беря за это от 50 до 150 тысяч долларов США.

Источник: Национальная полиция

Детали: Следователи Нацполиции завершают расследование уголовного производства, где фигурируют четыре человека. Им инкриминируют совершение преступления против собственности, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество).

Полицейские установили, что злоумышленники обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти. Свои "услуги" мошенники оценивали в сумму от 50 до 150 тысяч долларов США.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств.

Кроме того, правоохранители обнаружили два подозрительных предмета, предположительно - гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом, похожим на ртуть.

Проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых причастным лицам сообщат о подозрении по ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет и конфискация имущества.