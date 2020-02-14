Бізнесмен відповів "Схемам" роликом про свою непричетність до Авакова

Бізнесмен, власник компанії "Ліра Майн мінералз" Олександр Настенко заявляє, що ніяк не пов’язаний з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, і що його компанія отримала спецдозволи на видобуток танталу і золота законно.

Джерело: відео Настенка на YouTube-каналі "Ліра Майн мінералз" у відповідь на сюжет "Схем"

Пряма мова: "Я бізнесмен, створюю робочі місця і чесно працюю, не порушуючи закони. Наша компанія дійсно отримала дозволи на видобуток танталу і золота. І це єдина правда у сюжеті "Радіо Свобода".

Давайте детально розберемо матеріал "Схем". Фейк номер один – зв'язок з Аваковим. Фейк номер два – журналісти вирішили, що наша компанія отримала спецдозвіл з порушенням закону, бо нібито не були проведені громадські слухання. Фейк номер три – відмова обласної ради. Фейк номер чотири…".

Деталі: За словами Настенка, він не знайомий з главою МВС, ніколи з ним не зустрічався і ніяких справ не обговорював.

Бізнесмен каже, що журналісти "Схем" перед виходом програми питали його про зв’язки з Аваковим, він їм навіть пропонував перевірити його заперечення на детекторі брехні, але редакція його пропозицію відхилила.

Настенко вирішив сам пройти поліграф, щоб показати, що ніяк не пов'язаний з Аваковим і навіть зняв про це кількахвилинний ролик, на якому поліграфолог запевнив, що слова бізнесмена про те, що він не знає міністра, правдиві.

Настенко також показав шматок відео, на якому зображене громадське обговорення. За словами бізнесмена – це обговорення щодо надання спецдозволу саме його компанії.

На відео також є коментар голови сільради Клинців, яка запевняє, що оголошення про слухання було, і на них поїхали усі охочі, а також заяви кількох мешканців, які заявляють, що дуже чекають інвестора, відкриття шахти і появи нових робочих місць.

Настенко заявив, що подібними сюжетами журналісти шкодять українську бізнесу і закликав "Радіо свобода" показати його ролик своїм глядачам.

Варто зазначити, що відео під назвою "НеСхемы. Ответ на обвинения компании "Лира Майн Минералз" в связях с Арсеном Аваковым" є першим і єдиним на YouTube-каналі "Ліра Майн мінералз".

Ролик триває більше 11 хвилин і знятий професійно.

Що було раніше: Програма "Схеми" у своєму розслідуванні "Золото для "аваківських" повідомляли, що фірми "Таурус Інфініті" і "Ліра Майн Мінералз", які пов’язують із оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, із порушенням процедури отримали спецдозволи на видобуток дорогоцінних металів: танталу і золота.