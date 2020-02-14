Бизнесмен ответил "Схемам" роликом о своей непричастности к Авакову

Бизнесмен, владелец компании "Лира Майн минералз" Александр Настенко заявляет, что никак не связан с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, и его компания получила спецразрешения на добычу тантала и золота законно.

Источник: видео Настенко на YouTube-канале "Лира Майн минералз" в ответ на сюжет "Схем"

Прямая речь: "Я бизнесмен, создаю рабочие места и честно работаю, не нарушая законы. Наша компания действительно получила разрешения на добычу тантала и золота. И это единственная правда в сюжете "Радио Свобода".

Давайте подробно разберем материал "Схем". Фейк номер один – связь с Аваковым. Фейк номер два – журналисты решили, что наша компания получила специальное разрешение с нарушением закона, поскольку якобы не были проведены общественные слушания. Фейк номер три – отказ областного совета. Фейк номер четыре...".

Детали: По словам Настенко, он не знаком с главой МВД, никогда с ним не встречался и никаких дел не обсуждал.

Бизнесмен говорит, что журналисты "Схем" перед выходом программы спрашивали его о связях с Аваковым, он им даже предлагал проверить его отрицания на детекторе лжи, но редакция его предложение отклонила.

Настенко решил сам пройти полиграф, чтобы показать, что никак не связан с Аваковым и даже снял об этом несколькоминутный ролик, на котором полиграфолог заверил, что слова бизнесмена о том, что он не знает министра, правдивы.

Настенко также показал кусок видео, на котором изображено общественное обсуждение. По словам бизнесмена – это обсуждение о предоставлении спецразрешения именно его компании.

На видео также есть комментарий председателя сельсовета Клинцов, которая уверяет, что объявление о слушаниях было, и на них поехали все желающие, а также заявления нескольких жителей, которые заявляют, что очень ждут инвестора, открытия шахты и появления новых рабочих мест.

Настенко заявил, что подобными сюжетами журналисты вредят украинскому бизнесу и призвал "Радио свобода" показать его ролик своим зрителям.

Стоит отметить, что видео под названием "НеСхемы. Ответ на обвинения компании "Лира Майн Минералз" в связях с Арсеном Аваковым" является первым и единственным на YouTube-канале "Лира Майн минералз".

Ролик длится более 11 минут и снят профессионально.

Что было раньше: Программа "Схемы" в своем расследовании "Золото для "аваковскх" сообщали, что фирмы "Таурус Инфинити" и "Лира Майн Минералз", которые связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова, с нарушением процедуры получили спецразрешения на добычу драгоценных металлов: тантала и золота.