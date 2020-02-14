РНБО залучить американські та ізраїльські компанії для боротьби з кіберзагрозами

Апарат Ради національної безпеки та оброни України співпрацюватиме з найбільшими приватними американськими та ізраїльськими компаніями у протидії кіберзагрозам.

Джерело: сайт РНБО з посиланням на секретаря Радбезу Олексія Данілова

Дослівно: "Кібербезпека не є проблемою кожної окремої держави. У разі виявлення загрози ми розуміємо, що вона може зачепити не одну окремо взяту країну.

Спільними зусиллями боротися з такими загрозами набагато ефективніше. Тому нині нам необхідно налагодити механізм співпраці у питанні захисту від кіберзагроз".

Деталі: Відзначається, що Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО на постійній основі співпрацюватиме з американськими компаніями-виробниками технологій та обладнання для кібербезпеки та захисту: Cisco, Fortinet, IBM, MicroFocus, Microsoft та ізраїльською компанією Radware.