РНБО залучить американські та ізраїльські компанії для боротьби з кіберзагрозами

112 переглядів
П'ятниця, 14 лютого 2020, 11:53

Апарат Ради національної безпеки та оброни України співпрацюватиме з найбільшими приватними американськими та ізраїльськими компаніями у протидії кіберзагрозам.

Джерело: сайт РНБО з посиланням на секретаря Радбезу Олексія Данілова

Дослівно: "Кібербезпека не є проблемою кожної окремої держави. У разі виявлення загрози ми розуміємо, що вона може зачепити не одну окремо взяту країну.

Спільними зусиллями боротися з такими загрозами набагато ефективніше. Тому нині нам необхідно налагодити механізм співпраці у питанні захисту від кіберзагроз".

Деталі: Відзначається, що Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО на постійній основі співпрацюватиме з американськими компаніями-виробниками технологій та обладнання для кібербезпеки та захисту: Cisco, Fortinet, IBM, MicroFocus, Microsoft та ізраїльською компанією Radware.

Українська правда
Теми: РНБО США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський увів Єрмака до складу РНБО 13 лютого 2020, 11:09
Арешт рахунків "Укртрансгазу": компанія звернулась до РНБО 5 лютого 2020, 13:45
РНБО: Україна наполягає на повному розслідуванні катастрофи літака МАУ 3 лютого 2020, 16:35
Усі новини
Головні новини
Кремль лаконічно прокоментував сюжет "Схем" про Зеленського і Патрушева
Бізнесмен відповів "Схемам" роликом про свою непричетність до Авакова
Українців евакуюють з Уханя 18 лютого – голова МОЗ
Єрмак про розслідування Схем: Неправда від початку до кінця
Усі новини
пояснює Супрун

Як правильно вибирати та користуватися презервативами

ТаблоID

Артисти радять, що дарувати на День закоханих

дослідження

Українці за останні роки стали значно щасливішими