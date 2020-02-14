Мокрий сніг та дощ: синоптики розповіли про погоду на вихідних

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 12:01

У найближчі кілька діб на більшості території України буде відносно тепло і безвітряно                                                                  

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталія Діденко в facebook

Деталі: У суботу в західних і північних областях України місцями очікується невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів.

У східній частині та Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, в східних областях і Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-2° тепла.

 

У неділю, 16 лютого, в Україні без опадів. Вітер південний, південно-західний 5-10 м / с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в східній частині до 9° морозу; вдень 2-7 ° тепла, на заході до 10° тепла, в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

 

У Києві в суботу буде хмарно, можливі невеликі опади, а в неділю – в основному сухо. Температура повітря 15 лютого вдень підніметься до 3 градусів, а 16 лютого до 6 градусів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м / с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 15 лютого найвища температура вдень була 11,7 градусів тепла в 2016р, найнижча вночі -27,3 в 1911р.

Теми: погода


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