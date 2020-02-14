Мокрый снег и дождь: синоптики рассказали о погоде на выходных

В ближайшие несколько суток на большей территории Украины будет относительно тепло и безветренно

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в facebook

Детали: В субботу в западных и северных областях Украины местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

В восточной части и Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в восточных областях и Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-2° тепла.

В воскресенье, 16 февраля, в Украине без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточной части до 9° мороза; днем 2-7° тепла, на западе до 10° тепла, в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве в субботу будет облачно, возможны небольшие осадки, а в воскресенье – в основном сухо. Температура воздуха 15 февраля днем поднимется до 3 градусов, а 16 февраля до 6 градусов. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 февраля самая высокая температура днем была 11,7 градусов тепла в 2016г, самая низкая ночью -27,3 в 1911г.