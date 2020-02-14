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У Рябошапки збирають інформацію про примусову паспортизацію РФ на Донбасі

П'ятниця, 14 лютого 2020, 11:57

Офіс генерального прокурора Руслана Рябошапки збирає докази примусової паспортизації РФ цивільних на тимчасово окупованих територіях Донбасу для передачі до Міжнародного кримінального суду.

Джерело: пресслужба офісу генерального прокурора

Дослівно: "Офіс генпрокурора збирає та документує докази насильницької політики окупаційних адміністрацій РФ щодо отримання громадянами України - мешканцями тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей "паспортів" псевдореспублік для направлення інформаційного повідомлення до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду".

Деталі: Слідство вважає, що наявність такого паспорту для осіб, які працевлаштовані в структурах окупаційних адміністрацій, є обов’язковою умовою, адже його відсутність вважається підставою для звільнення.

За попередніми даними, на окупованих територіях Донбасу люди могли отримати понад 500 тисяч псевдопаспортів – 300 тисяч у Донецькій області і 200 тисяч у Луганській.

У зв’язку із цим правоохоронці здійснюють досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

Такі дії окупантів є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та ст.75 Додаткового протоколу 1977 року.

Українська правда
Теми: ДонбасОфіс генпрокурораРябошапкапаспортРосія
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