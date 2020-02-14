У Рябошапки збирають інформацію про примусову паспортизацію РФ на Донбасі
Офіс генерального прокурора Руслана Рябошапки збирає докази примусової паспортизації РФ цивільних на тимчасово окупованих територіях Донбасу для передачі до Міжнародного кримінального суду.
Джерело: пресслужба офісу генерального прокурора
Дослівно: "Офіс генпрокурора збирає та документує докази насильницької політики окупаційних адміністрацій РФ щодо отримання громадянами України - мешканцями тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей "паспортів" псевдореспублік для направлення інформаційного повідомлення до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду".
Деталі: Слідство вважає, що наявність такого паспорту для осіб, які працевлаштовані в структурах окупаційних адміністрацій, є обов’язковою умовою, адже його відсутність вважається підставою для звільнення.
За попередніми даними, на окупованих територіях Донбасу люди могли отримати понад 500 тисяч псевдопаспортів – 300 тисяч у Донецькій області і 200 тисяч у Луганській.
У зв’язку із цим правоохоронці здійснюють досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).
Такі дії окупантів є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та ст.75 Додаткового протоколу 1977 року.