У Рябошапки собирают информацию о принудительной паспортизации РФ на Донбассе

Офис генерального прокурора Руслана Рябошапки собирает доказательства принудительной паспортизации РФ гражданских на временно оккупированных территориях Донбасса для передачи в Международный уголовный суд.

Источник: пресс-служба офиса генерального прокурора

Дословно: "Офис генпрокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ о получении гражданами Украины - жителями временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей "паспортов" псевдореспублик для направления информационного сообщения в офис прокурора Международного уголовного суда".

Детали: Следствие считает, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения.

По предварительным данным, на оккупированных территориях Донбасса люди могли получить более 500 тысяч псевдопаспортов - 300 тысяч в Донецкой области и 200 тысяч в Луганской.

В связи с этим правоохранители проводят досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Такие действия оккупантов являются нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст.75 Дополнительного протокола 1977 года.