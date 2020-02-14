У Києві суперечка у спортзалі закінчилася стріляниною, один відвідувач отримав поранення.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік".

Деталі: Інцидент стався у спортзалі на вулиці Металістів у Солом’янському районі столиці. Чоловік стріляв з травматичної зброї.

Потерпілому 28-річному місцевому мешканцю лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці.

Правоохоронці за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Зловмисника розшукують.

Володимир Тищенко у Facebook повідомив, що поранили його друга Олександра Чорнопищука і що зробив це Георгій Баріленко – керівник київського осередку припартійної до "Свободи" організації "Сокіл", офіційний помічник депутата Київради фракції "Свобода" Володимира Назаренка.

За словами Тищенка, 3 лютого Баріленко з Назаренком не допускали депутата Київради Святослава Кутняка на комісію Київради. Чорнопищук є помічником Кутняка.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що розшукують саме Баріленка.

"Українська правда" намагалась отримати коментарі з цього приводу в столичному "Соколі", але за телефоном, вказаним на сайті, відповіли, що це не організація "Сокіл", а громадська приймальня.

На уточнення УП, чи це громадська приймальня Назаренка, відповіли, що так. Але після прохання про коментар поклали слухавку.

УП також звернулася по коментарі до Назаренка.