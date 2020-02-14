У Києві влаштували стрілянину у спортзалі

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 13:09

У Києві суперечка у спортзалі закінчилася стріляниною, один відвідувач отримав поранення.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік".

Деталі: Інцидент стався у спортзалі на вулиці Металістів у Солом’янському районі столиці. Чоловік стріляв з травматичної зброї.

Потерпілому 28-річному місцевому мешканцю лікарі надали необхідну медичну допомогу на місці.

Правоохоронці за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Зловмисника розшукують.

Українська правда
Теми: Київ поліція


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