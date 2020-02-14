В Киеве спор в спортзале закончился стрельбой, один посетитель получил ранение.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другого. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся".

Детали: Инцидент произошел в спортзале на улице Металлистов в Соломенском районе столицы. Мужчина стрелял из травматического оружия.

Пострадавшему 28-летнему местному жителю врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Злоумышленника разыскивают.

Владимир Тищенко в Facebook сообщил, что ранили его друга Александра Чорнопищука, и что сделал это Георгий Бариленко – руководитель киевской ячейки припартийной к "Свободе" организации "Сокол", официальный помощник депутата Киевсовета фракции "Свобода" Владимира Назаренко.

По словам Тищенко, 3 февраля Бариленко с Назаренко не допускали депутата Киевсовета Святослава Кутняка на комиссию Киевсовета. Чорнопищук является помощником Кутняка.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что разыскивают именно Бариленко.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии по этому поводу в столичном "Соколе", но по телефону, указанному на сайте, ответили, что это не организация "Сокол", а общественная приемная.

На уточнение УП, является ли эта общественная приемная приемной Назаренко, ответили, что да. Но после просьбы о комментарии положили трубку.

УП также обратилась по комментарии к Назаренко.