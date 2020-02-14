Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве устроили стрельбу в спортзале: разыскивают помощника депутата

Пятница, 14 февраля 2020, 12:09
В Киеве устроили стрельбу в спортзале: разыскивают помощника депутата

В Киеве спор в спортзале закончился стрельбой, один посетитель получил ранение.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другого. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся".

Детали: Инцидент произошел в спортзале на улице Металлистов в Соломенском районе столицы. Мужчина стрелял из травматического оружия.

Пострадавшему 28-летнему местному жителю врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Злоумышленника разыскивают.

Владимир Тищенко в Facebook сообщил, что ранили его друга Александра Чорнопищука, и что сделал это Георгий Бариленко – руководитель киевской ячейки припартийной к "Свободе" организации "Сокол", официальный помощник депутата Киевсовета фракции "Свобода" Владимира Назаренко.

По словам Тищенко, 3 февраля Бариленко с Назаренко не допускали депутата Киевсовета Святослава Кутняка на комиссию Киевсовета. Чорнопищук является помощником Кутняка.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что разыскивают именно Бариленко.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии по этому поводу в столичном "Соколе", но по телефону, указанному на сайте, ответили, что это не организация "Сокол", а общественная приемная.

На уточнение УП, является ли эта общественная приемная приемной Назаренко, ответили, что да. Но после просьбы о комментарии положили трубку.

УП также обратилась по комментарии к Назаренко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: