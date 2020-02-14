В Киеве устроили стрельбу в спортзале
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Пятница, 14 февраля 2020, 13:09
В Киеве спор в спортзале закончился стрельбой, один посетитель получил ранение.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другого. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся".
Детали: Инцидент произошел в спортзале на улице Металлистов в Соломенском районе столицы. Мужчина стрелял из травматического оружия.
Пострадавшему 28-летнему местному жителю врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.
Правоохранители по данному факту начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
Злоумышленника разыскивают.
Украинская правда
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