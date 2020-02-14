СБУ викрила корупційну схему у міграційній службі на Буковині

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 13:37

Служба безпеки України викрила посадовців Державної міграційної служби Чернівецької області на вимаганні коштів у мешканців регіону.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Масштабну схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовцями Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області блокувала Служба безпеки України". 

 

Деталі: За даними слідства, один із керівників обласного управління ДМС спільно з начальником райвідділу установи штучно завищували вартість послуг за оформлення паспортів громадян України у вигляді ID-картки та біометричних паспортів для виїзду за кордон.

До протиправної діяльності вони залучили представника місцевої фірми, який був посередником для отримання коштів від громадян.

Трьох осіб, які можуть бути причетні до схеми, викрили у службовому кабінеті одного з посадовців облуправління ДМС після отримання чергової "передачі" у розмірі майже 40 тисяч гривень. Зазначається, що цю суму чиновники "зібрали" протягом тижня.

Під час обшуків за місцем роботи посадовців виявили гроші, отримані незаконним шляхом, чорнові записи та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність.

Також в автомобілі одного із фігурантів знайшли 5 тисяч доларів та 1,5 тисячі євро, ймовірно одержаних незаконним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Українська правда
Теми: СБУ Міграційна служба хабар


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