СБУ разоблачила коррупционную схему в миграционной службе на Буковине

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной миграционной службы Черновицкой области на вымогательстве денег у жителей региона.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Масштабную схему систематического получения неправомерной выгоды должностными лицами Управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области блокировала Служба безопасности Украины".

Детали: По данным следствия, один из руководителей областного управления ГМС совместно с начальником райотдела учреждения искусственно завышали стоимость услуг за оформление паспортов граждан Украины в виде ID-карты и биометрических паспортов для выезда за границу.

К противоправной деятельности они привлекли представителя местной фирмы, который был посредником для получения средств от граждан.

Трех человек, которые могут быть причастны к схеме, уличили в служебном кабинете одного из должностных лиц облуправления ГМС после получения очередной "передачи" в размере почти 40 тысяч гривен. Отмечается, что эту сумму чиновники "собрали" в течение недели.

Во время обысков по месту работы должностных лиц обнаружили деньги, полученные незаконным путем, черновые записи и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Также в автомобиле одного из фигурантов нашли 5 тысяч долларов и 1,5 тысячи евро, вероятно полученных незаконным путем.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.