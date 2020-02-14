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У Карпатах заблукали 5 туристів – їх знайшли, але застерігають інших

П'ятниця, 14 лютого 2020, 13:37
У Карпатах заблукали 5 туристів – їх знайшли, але застерігають інших
dsns.gov.ua

Поблизу гори Драгобрат 13 лютого загубилися одразу п’ять туристів: громадянка Литви, а також троє киян та полтавчанка, – їх знайшли до настання ночі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій  

Деталі: Закарпатські гірські рятувальники в четвер провели одразу дві пошукові операції в районі полонини Драгобрат, що на Рахівщині, адже на туристичних маршрутах заблукали п’ятеро людей.

Перше повідомлення про загублення надійшло до рятувальників о 16:10 від громадянки Литовської Республіки 1991 року народження, яка заблукала в районі полонини Крачунеска.

На пошуки туристки відправилися четверо професіоналів Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення, а також один громадський рятувальник.

Під час проведення пошукових робіт іноземки, о 17:00, в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про загублення в цій же місцевості ще чотирьох туристів: 1981, 1991,1994 та 1996 років народження, серед яких – троє киян та полтавчанка.

О 17:30 литовку знайшли в районі полонини Крачунеска та в супроводі одного рятувальника доправили до тимчасового місця проживання (урочище Драгобрат).

А основна група продовжила пошукові роботи – й о 19:00 відшукала місцезнаходження заблукалої групи.

Медичної допомоги вони не потребували. Їх також провели до урочища Драгобрат.

Дослівно ДСНС: "Рятувальники вкотре звертаються до туристів з проханням не виходити в гори на період погіршення погодних умов та значної лавинної небезпеки. Адже такі походи можуть коштувати найціннішого скарбу людини – життя!"

Довідково: За даними Українського гідрометцентру, 14-15 лютого у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Теми: КарпатитуризмДСНС
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