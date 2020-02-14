В Карпатах заблудились 5 туристов – их нашли, но предостерегают других

Вблизи горы Драгобрат 13 февраля потерялись сразу пять туристов: гражданка Литвы, а также трое киевлян и полтавчанка – их нашли до наступления ночи.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Закарпатские горные спасатели в четверг провели сразу две поисковых операции в районе долины Драгобрат, в Раховском районе, поскольку на туристических маршрутах заблудились пять человек.

Первое сообщение о заблудившейся поступило к спасателям в 16:10 от гражданки Литовской Республики 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска.

На поиски туристки отправились четверо специалистов Ясинянского горного поисково-спасательного отделения, а также один общественный спасатель.

Во время проведения поисковых работ иностранки, в 17:00, в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в этой же местности заблудились еще четверо туристов: 1981, 1991,1994 и 1996 годов рождения, среди которых – трое киевлян и полтавчанка.

В 17:30 литовку нашли в районе долины Крачунеска и в сопровождении одного спасателя доставили ко временному месту жительства (урочище Драгобрат).

Основная группа продолжила поисковые работы – и в 19:00 отыскала место пребывания заблудившейся группы.

В медицинской помощи они не нуждались. Их также провели в урочище Драгобрат.

Дословно ГСЧС: "Спасатели в очередной раз обращаются к туристам с просьбой не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительной лавинной опасности. Ведь такие походы могут стоить самого ценного сокровища человека – жизни!"

Справка: По данным Украинского гидрометцентра, 14-15 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).