Поліція імітувала вбивство жінки, щоб затримати її ексчоловіка

Поліція у районному центрі Кіровоградської області провела спецоперацію із затримання громадянина, який за тисячу доларів замовив убивство колишньої дружини.

Джерело: поліція Кіровоградської області

Деталі: Колишня дружина є техпрацівницею в Академії СБУ. У колишнього подружжя тривають судові суперечки стосовно місця проживання спільної дитини та виплати аліментів.

Правоохоронці імітували зникнення жінки та обстановку її вбивства і повідомили чоловіку, що замовлення виконано.

Затримали замовника після того, як він перерахував "виконавцю" останню частину коштів.

Триває розслідування за статтею "замах на вбивство" Кримінального кодексу.