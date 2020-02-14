Поліція імітувала вбивство жінки, щоб затримати її ексчоловіка

Поліція у районному центрі Кіровоградської області провела спецоперацію із затримання громадянина, який за тисячу доларів замовив убивство колишньої дружини.

Джерело: поліція Кіровоградської області

Деталі: Правоохоронці імітували скоєння злочину та повідомили чоловіку про те, що замовлення виконано.

Затримали замовника після того, як він перерахував "виконавцю" останню частину коштів.

Триває розслідування за статтею "замах на вбивство" Кримінального кодексу.