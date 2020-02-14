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Поліція імітувала вбивство жінки, щоб затримати її ексчоловіка

П'ятниця, 14 лютого 2020, 14:45
Поліція імітувала вбивство жінки, щоб затримати її ексчоловіка

Поліція у районному центрі Кіровоградської області провела спецоперацію із затримання громадянина, який за тисячу доларів замовив убивство колишньої дружини.

Джерело: поліція Кіровоградської області

Деталі: Колишня дружина є техпрацівницею в Академії СБУ. У колишнього подружжя тривають судові суперечки стосовно місця проживання спільної дитини та виплати аліментів.

Правоохоронці імітували зникнення жінки та обстановку її вбивства і повідомили чоловіку, що замовлення виконано.

Затримали замовника після того, як він перерахував "виконавцю" останню частину коштів.

Триває розслідування за статтею "замах на вбивство" Кримінального кодексу.

 

Українська правда

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Теми: поліціяКіровоградська областьвбивство
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