Поліція імітувала вбивство жінки, щоб затримати її ексчоловіка
П'ятниця, 14 лютого 2020, 14:45
Поліція у районному центрі Кіровоградської області провела спецоперацію із затримання громадянина, який за тисячу доларів замовив убивство колишньої дружини.
Джерело: поліція Кіровоградської області
Деталі: Колишня дружина є техпрацівницею в Академії СБУ. У колишнього подружжя тривають судові суперечки стосовно місця проживання спільної дитини та виплати аліментів.
Правоохоронці імітували зникнення жінки та обстановку її вбивства і повідомили чоловіку, що замовлення виконано.
Затримали замовника після того, як він перерахував "виконавцю" останню частину коштів.
Триває розслідування за статтею "замах на вбивство" Кримінального кодексу.
Українська правда