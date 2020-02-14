Полиция имитировала убийство жены, чтобы задержать ее экс-мужа

Полиция в районном центре Кировоградской области провела спецоперацию по задержанию гражданина, который за тысячу долларов заказал убийство бывшей жены.

Источник: полиция Кировоградской области

Детали: Правоохранители имитировали преступление и сообщили мужу о том, что заказ выполнен.

Задержан заказчик после того, как он перечислил "исполнителю" последнюю часть средств.

Идет расследование по статье "покушение на убийство" Уголовного кодекса.