Полиция имитировала убийство жены, чтобы задержать ее экс-мужа

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Пятница, 14 февраля 2020, 15:45

Полиция в районном центре Кировоградской области провела спецоперацию по задержанию гражданина, который за тысячу долларов заказал убийство бывшей жены.

Источник: полиция Кировоградской области

Детали: Правоохранители имитировали преступление и сообщили мужу о том, что заказ выполнен.

Задержан заказчик после того, как он перечислил "исполнителю" последнюю часть средств.

Идет расследование по статье "покушение на убийство" Уголовного кодекса.

 

Украинская правда
Темы: полиция Кировоградская область убийство


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