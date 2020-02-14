Полиция имитировала убийство жены, чтобы задержать ее экс-мужа

Полиция в районном центре Кировоградской области провела спецоперацию по задержанию гражданина, который за тысячу долларов заказал убийство бывшей жены.

Источник: полиция Кировоградской области

Детали: Бывшая жена заказчика является техработницей в Академии СБУ. У экс-супругов продолжаются судебные споры относительно места проживания общего ребенка и выплаты алиментов.

Правоохранители имитировали исчезновение женщины, а также обстановку ее убийства, и сообщили мужу о том, что заказ выполнен.

Задержан заказчик после того, как он перечислил "исполнителю" последнюю часть средств.

Идет расследование по статье "покушение на убийство" Уголовного кодекса.