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СБУ розшукує бойовика, який причетний до обстрілів Щастя

П'ятниця, 14 лютого 2020, 15:21
СБУ розшукує бойовика, який причетний до обстрілів Щастя

Слідчі Служби безпеки оголосили у розшук бойовика незаконних збройних формувань, який підозрюють у причетності до обстрілу міста Щастя Луганської області.

Джерело: пресслужба СБУ в Донецькій та Луганській областях

Дослівно: "Контррозвідка встановила, що мешканець Львівської області брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Задокументовано, що в серпні 2016 року з позицій тимчасово окупованого селища Весела Гора бойовик спільно з іншими учасниками угруповання здійснив артилерійський обстріл по території міста Щастя".

Деталі: Бойовику заочно повідомили про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь в терористичній групі чи терористичній організації) та ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Українська правда

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Теми: СБУобстрілЩастяДонбас
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