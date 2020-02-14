СБУ розшукує бойовика, який причетний до обстрілів Щастя

Слідчі Служби безпеки оголосили у розшук бойовика незаконних збройних формувань, який підозрюють у причетності до обстрілу міста Щастя Луганської області.

Джерело: пресслужба СБУ в Донецькій та Луганській областях

Дослівно: "Контррозвідка встановила, що мешканець Львівської області брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Задокументовано, що в серпні 2016 року з позицій тимчасово окупованого селища Весела Гора бойовик спільно з іншими учасниками угруповання здійснив артилерійський обстріл по території міста Щастя".

Деталі: Бойовику заочно повідомили про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь в терористичній групі чи терористичній організації) та ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.