СБУ разыскивает боевика, причастного к обстрелу Щастя

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Пятница, 14 февраля 2020, 16:21

Следователи Службы безопасности объявили в розыск боевика незаконных вооруженных формирований, которого подозревают в причастности к обстрелу города Щастя Луганской области.

Источник: пресс-служба СБУ в Донецкой та Луганской области

Дословно: "Контрразведка установила, что житель Львовской области принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Задокументировано, что в августе 2016 года с позиций временно оккупированного поселка Веселая Гора боевик совместно с другими участниками группировки совершил артиллерийский обстрел по территории города Щастя".

Детали: Боевику заочно сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУ обстрел Счастье Донбасс


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