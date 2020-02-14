Педагога в Дніпрі підозрюють у ґвалтуванні 12-річної дівчини

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 16:23

У Дніпрі музичний керівник дитячого колективу підозрюється у ґвалтуванні 12-річної дівчинки та розповсюдженні дитячої порнографії.

Джерело: пресслужба прокуратури Дніпропетровської області

Деталі: За версією слідства, 56-річний мешканець Дніпра, який працює музичним керівником одного з дитячих художніх колективів міста, неодноразово вчиняв протиправні насильницькі дії сексуального характеру відносно 12-річної дівчинки.

У поліції стверджують, що, застосовуючи психологічний тиск, чоловік ґвалтував дитину та здійснював відеозйомку, щоб потім продавати записи.

Наразі йому повідомили про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: Дніпро кримінал прокуратура


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