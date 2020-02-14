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Педагога в Днипре подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Пятница, 14 февраля 2020, 15:23
Педагога в Днипре подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

В Днипре музыкальный руководитель детского коллектива подозревается в изнасиловании 12-летней девочки и распространении детской порнографии.

Источник: пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Детали: По версии следствия, 56-летний житель Днипра, который работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов города, неоднократно совершал противоправные насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

В полиции утверждают, что, применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и осуществлял видеосъемку, чтобы затем продавать записи.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных преступлений, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: Днепркриминалпрокуратура
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