Педагога в Днипре подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

В Днипре музыкальный руководитель детского коллектива подозревается в изнасиловании 12-летней девочки и распространении детской порнографии.

Источник: пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Детали: По версии следствия, 56-летний житель Днипра, который работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов города, неоднократно совершал противоправные насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

В полиции утверждают, что, применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и осуществлял видеосъемку, чтобы затем продавать записи.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных преступлений, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.