З сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план "завершення війни в Україні"

План примирення України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради міжнародних справ, що викликав жорстку критику через його антиукраїнськість, був видалений з сайту Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Також сайт конференції прибрав повідомлення, у якому зазначав, що даний документ був розроблений за співавторства Мюнхенської безпекової конференції та підтриманий нею.

Жодних повідомлень з поясненням цих дій наразі немає.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Всі троє відомі в експертній спільноті як ті, хто тяжіє до співпраці з РФ та до врахування інтересів Росії.

У США вже назвали неприйнятним "мюнхенський план".

"Європейська правда", між тим, зберегла видалений план із переліком експертів, які його розробляли. Ви можете скачати документ за даним лінком.