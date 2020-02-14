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С сайта Мюнхенской конференции исчез скандальный план "завершения войны в Украине"

Пятница, 14 февраля 2020, 16:39
С сайта Мюнхенской конференции исчез скандальный план завершения войны в Украине
Фото: MSC/Kuhlmann

План примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, вызвавший жесткую критику из-за его антиукраинской направленности, был удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.

Никаких сообщений с объяснением этих действий пока нет.

Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".

Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.

В США уже назвали "мюнхенский план" неприемлемым.

"Европейская правда", между тем, сохранила удаленный план с перечнем экспертов, которые его разрабатывали. Вы можете скачать документ по ссылке.

Темы: войнаРосcияГерманияДонбасс
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