Похвалився досягненнями і подякував за підтримку: Зеленський зустрівся із сенаторами США

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 17:58

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами США від Демократичної та республіканської партій Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо та Крістофером Мерфі.

Джерело: Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента

Пряма мова: "Хочу подякувати вам за двопартійну підтримку. Ми знаємо, що представники обох партій США підтримують Україну – наш суверенітет, територіальну цілісність і допомагають нам не просто на словах…

Ми боремося з монополіями, тепер приватизація відбувається за відкритим конкурсом. І це теж сприятиме боротьбі з корупцією в нашій державі".

Деталі: Президент наголосив, що одним із найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі. Він розповів сенаторам про закони, які сприяють деолігархізації, а також наголосив, що Україна готує понад півтисячі державних підприємств для приватизації.

Офіс президента зазначає, що сенатори підтвердили, що бачать позитивні зміни в державі, і США готові підтримувати Україну на шляху цих змін.

Українська правда


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