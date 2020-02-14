Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Похвалився досягненнями і подякував за підтримку: Зеленський зустрівся із сенаторами США

П'ятниця, 14 лютого 2020, 16:58
Похвалився досягненнями і подякував за підтримку: Зеленський зустрівся із сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами США від Демократичної та республіканської партій Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо та Крістофером Мерфі.

Джерело: Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента

Пряма мова: "Хочу подякувати вам за двопартійну підтримку. Ми знаємо, що представники обох партій США підтримують Україну – наш суверенітет, територіальну цілісність і допомагають нам не просто на словах…

Ми боремося з монополіями, тепер приватизація відбувається за відкритим конкурсом. І це теж сприятиме боротьбі з корупцією в нашій державі".

Деталі: Президент наголосив, що одним із найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі. Він розповів сенаторам про закони, які сприяють деолігархізації, а також наголосив, що Україна готує понад півтисячі державних підприємств для приватизації.

Офіс президента зазначає, що сенатори підтвердили, що бачать позитивні зміни в державі, і США готові підтримувати Україну на шляху цих змін.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: