Похвастался и поблагодарил за поддержку: Зеленский встретился с сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США от Демократической и Республиканской партий Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи.

Источник: Зеленский, которого цитирует пресс-служба Офиса президента

Прямая речь: "Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину - наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах".

"Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве".

Детали: Президент подчеркнул, что одним из самых своих задач видит смену имиджа Украины в мире. Он рассказал о законах, которые способствуют деолигархизации, а также отметил, что Украина готовит более полутысячи государственных предприятий для приватизации.

Офис президента отмечает, что сенаторы подтвердили: видят положительные изменения в государстве, и США готовы поддерживать Украину на пути этих изменений.